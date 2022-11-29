Financial Times: за 2022 год Европа увеличила импорт СПГ из России на 42%

За 2022 год Европа увеличила импорт СПГ из России на 42% по сравнению с предыдущим годом.

29 ноября влиятельная британская газета Financial Times сообщила, что за 10 месяцев текущего года европейские страны увеличили импорт российского сжиженного природного газа на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и таким образом объём российских поставок сжиженного газа стал рекордным: 17,8 млрд куб. м.

В статье говорится, что делая вывод из этого можно сказать, что Европа пока не готова отказаться от импорта российского топлива, а основными покупателями за этот период были Бельгия, Испания, Нидерланды и Франция.