Ракетный крейсер США Chancellorsville вторгся в территориальные воды Китая

Американский военный корабль незаконно вошел в территориальные воды Китайской народной республики.

Китайская народная республика обвинила Соединенные Штаты Америки в нарушении своей государственной границы.

Так, по заявлению китайской стороны, ракетный крейсер США Chancellorsville незаконно вторгся в китайские воды. Об этом сообщили в Вооруженных силах Китая.

"Ракетный крейсер США Chancellorsville незаконно вторгся в китайские воды у островов Наньша, сообщили ВС КНР", - пишет БелТА.

При этом Вашингтон уверяет, что корабль действовал согласно нормам международного права.