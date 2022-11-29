Ракетный крейсер США Chancellorsville вторгся в территориальные воды Китая
2022-11-29 11:44
Американский военный корабль незаконно вошел в территориальные воды Китайской народной республики.
Китайская народная республика обвинила Соединенные Штаты Америки в нарушении своей государственной границы.
Так, по заявлению китайской стороны, ракетный крейсер США Chancellorsville незаконно вторгся в китайские воды. Об этом сообщили в Вооруженных силах Китая.
"Ракетный крейсер США Chancellorsville незаконно вторгся в китайские воды у островов Наньша, сообщили ВС КНР", - пишет БелТА.
При этом Вашингтон уверяет, что корабль действовал согласно нормам международного права.
Опубликовано: Николай Скира
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