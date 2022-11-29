37-летня актриса Наталья Стешенко найдена мертвой в своей московской квартире
2022-11-29 11:50
Стало известно, что актриса Наталья Стешенко нацдена в своей квартире в Москве без признаков жизни. Причины смерти артистки выясняются.
В Москве в своей квартире на Ростовской набережной найдена мертвой актриса Наталья Стешенко. Артистке было всего 37 лет. Причины кончины артистки выясняются, о чем сообщает "Banki.loans".
Труп актрисы обнаружили 28 ноября, в понедельник вечером. Ребенок попросил вызвать полицию и скорую.
Признаков насильственной смерти пока не обнаружено.
Стешенко появилась на свет в Казахстане, в 2000 году завоевала титул "Мисс Казахстан". Она является выпускницей ВГИКа, работала в театре Луны.
Наталья играла главную роль в комедийной картине "Лига обманутых женщин".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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