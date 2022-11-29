ТАСС: Россия, Казахстан и Узбекистан намерены создать тройственный союз
Президенты России и Казахстана обсудили создание тройственного газового союза.
На личной встрече президентов Российской Федерации и Казахстана Владимира Путина и Косыма-Жомарта Токаева обсуждался вопрос создания новой организации.
Как сообщает информационное агентство ТАСС, главы государств обсуждали перспективы создания так называемого "тройственного газового союза".
Третьи государством данной организации, считают президенты России и Казахстана, может стать Узбекистан.
"Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле 28 ноября обсудили создание "тройственного газового союза" с Узбекистаном, сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай", - пишет ТАСС.
Опубликовано: Николай Скира
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