Кудрин заявил, что увольняется с должности главы Счетной палаты, чтобы заняться реализацией «частных инициатив»

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что подает в отставку со своего поста. Президент России Владимир Путин уже внес соответствующее представление в Совет Федерации.

В своем телеграм-канале Алексей Кудрин написал, что в общей сложности он провел в государственном секторе около 25 лет. И сейчас, по словам чиновника, он хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей.

Как сообщил информационному агентству «РИА Новости» высокопоставленный источник, после увольнения с должности главы Счетной Палаты Алексей Кудрин планирует перейти работать в компанию «Яндекс».

Что касается нового руководителя Счетной Палаты, то, по информации агентства РБК, данный пост может занять вице-спикер Государственной Думы Александр Жуков. Однако помощница высокопоставленного парламентария заявила журналистам, что ей про данный переход на настоящий момент ничего не известно.