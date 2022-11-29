Кудрин заявил, что увольняется с должности главы Счетной палаты, чтобы заняться реализацией «частных инициатив»
Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что подает в отставку со своего поста. Президент России Владимир Путин уже внес соответствующее представление в Совет Федерации.
В своем телеграм-канале Алексей Кудрин написал, что в общей сложности он провел в государственном секторе около 25 лет. И сейчас, по словам чиновника, он хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей.
Как сообщил информационному агентству «РИА Новости» высокопоставленный источник, после увольнения с должности главы Счетной Палаты Алексей Кудрин планирует перейти работать в компанию «Яндекс».
Что касается нового руководителя Счетной Палаты, то, по информации агентства РБК, данный пост может занять вице-спикер Государственной Думы Александр Жуков. Однако помощница высокопоставленного парламентария заявила журналистам, что ей про данный переход на настоящий момент ничего не известно.
Опубликовано: Алексей Гладкий
CNN: власти Ирана грозят футболистам национальной сборной расправой над близкими перед игрой с США на ЧМ-2022
В Минобороны Польши заявили о крайне высокой вероятности участия страны в войне
Бобков: Украина как государство не переживет предстоящую зиму
НПО: В ходе подавления протестов в Иране погибли по меньшей мере 448 человек
Кудрин заявил, что увольняется с должности главы Счетной палаты, чтобы заняться реализацией «частных инициатив»