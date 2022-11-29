Президент Южной Кореи призвал Китай отговорить КНДР от ядерной программы

Южная Корея призвала Китай повлиять на КНДР и отговорить от ядерной программы.

29 ноября информационное агентство Reuters сообщило, что президент республики Корея Юн Сок Ёль сообщил журналистам, что Пекину, как постоянному члену Совета Безопасности ООН следует оказать давление на Пхеньян с целью поддержания мира и стабильности и убедить КНДР отказались от ракетно-ядерной программы.

Ранее сообщалось, что в ноябре президент республики Корея встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Группы двадцати, где Юн Сок Ёль призвал Пекин сыграть более активную роль в поддержании стабильности в регионе.