Уличный попрошайка вернул кольцо стоимостью 4 тысячи долларов его хозяйке, и она отблагодарила его так, что он смог купить себе жилье

Бездомный Рэй Харрис сумел круто изменить свою жизнь к лучшему, благодаря порядочности: он вернул владелице потерянное кольцо за 4 тысячи долларов, а в благодарность получил новую жизнь в достатке.

Рэй Харрис бомжевал на улицах Канзаса, и выживал тем, что просил милостыню у прохожих. Однажды сердобольная Сара Харрис решила подать ему немного денег, и не заметила, как вместе с монетами с ее пальца соскользнуло обручальное кольцо стоимостью 4 тысячи долларов.

Рэй сначала обрадовался, и хотел продать кольцо, но узнав в ювелирном магазине, насколько оно дорогое, ему стало совестно, и он решил дождаться, когда Сара будет снова проходить в том же месте, чтобы вернуть кольцо, что и сделал.

Впечатленная человеческими качествами Рэя Сара опубликовала эту историю в широком доступе, и создала фонд помощи бездомному. Люди также прониклись его порядочностью, поэтому по окончании сбора на счету оказалось 185 тысяч долларов. За них Рэй смог купить себе дом и машину, и перестать попрошайничать.