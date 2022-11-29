Уличный попрошайка вернул кольцо стоимостью 4 тысячи долларов его хозяйке, и она отблагодарила его так, что он смог купить себе жилье
Бездомный Рэй Харрис сумел круто изменить свою жизнь к лучшему, благодаря порядочности: он вернул владелице потерянное кольцо за 4 тысячи долларов, а в благодарность получил новую жизнь в достатке.
Рэй Харрис бомжевал на улицах Канзаса, и выживал тем, что просил милостыню у прохожих. Однажды сердобольная Сара Харрис решила подать ему немного денег, и не заметила, как вместе с монетами с ее пальца соскользнуло обручальное кольцо стоимостью 4 тысячи долларов.
Рэй сначала обрадовался, и хотел продать кольцо, но узнав в ювелирном магазине, насколько оно дорогое, ему стало совестно, и он решил дождаться, когда Сара будет снова проходить в том же месте, чтобы вернуть кольцо, что и сделал.
Впечатленная человеческими качествами Рэя Сара опубликовала эту историю в широком доступе, и создала фонд помощи бездомному. Люди также прониклись его порядочностью, поэтому по окончании сбора на счету оказалось 185 тысяч долларов. За них Рэй смог купить себе дом и машину, и перестать попрошайничать.
Опубликовано: Эльза Ли
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