Врач предлагает способ, при котором употребление пельменей не приведет к лишним килограммам
Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург утверджает, что относиться к пельменям нужно как к деликатесу.
Пельмени по своему составу (жирное мясо и пшеничная мука) далеко не полезный продукт и очень калорийный.
А то, в каком количестве за один раз большинство людей их съедают, не добавляет здоровья.
«Пельмени хочется есть даже тогда, когда организм уже не нуждается в энергии. Это происходит потому, что они дают не только энергию, но и удовольствие. Но надо понимать, что достаточно съесть не 40, не 20 пельменей, а всего 5–6 штук — и вы наедитесь», — пояснил Гинзбург в интервью радио Sputnik.
Для того, чтобы снизить количество употребляемых пельменей до 5–6 штук, врач рекомендует рассматривать их как деликатес.
Пельмени нужно, по его мнению, съедать после основного приема пищи.
Начав с супа или салата, затем преступить к пельменям. Таким способом, считает Гинзбург, можно естественным путем ограничить количество съеденных пельменей.
Опубликовано: Храмова Оксана
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