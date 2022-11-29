CNN: власти Ирана грозят футболистам национальной сборной расправой над близкими перед игрой с США на ЧМ-2022

Как стало известно американскому телеканалу CNN, власти Ирана угрожают родственникам футболистов национальной сборной пытками и тюрьмами, если спортсмены «будут вести себя неприлично».

Эту информацию журналистам сообщил источник из службы безопасности чемпионата мира по футболу-2022. Подчеркивается, что после отказа иранских футболистов петь национальный гимн в первом матче против сборной Англии (поединок состоялся 21 ноября) спортсменов вызвали на встречу с сотрудниками Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Как сообщил источник, футболистам сказали, что их семьи столкнутся с «насилием и пытками», если игроки откажутся петь национальный гимн или будут иными способами выражать политический протест против властей страны.

Также источник рассказал о том, что десятки офицеров спецслужб Ирана прибыли на чемпионат мира по футболу в Катар, чтобы следить за иранскими игроками, которым запрещено общаться вне сборной или встречаться с иностранцами.

По словам источника, футболистам сборной Ирана были обещаны «подарки и автомобили» перед поединком с командой Англии — но иранский режим, как сообщает источник, переключился на угрозы игрокам и их семьям после крупного поражения (Иран проиграл англичанам со счетом 2:6).