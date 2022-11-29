10-летняя Тилли Смит спасла более 100 человек от гибели во время разрушительного цунами в Таиланде в 2004-м году

Тилли Смит хорошо учила географию, поэтому сумела заблаговременно распознать признаки надвигающегося цунами, и тем самым спасла более ста человек от гибели.

Семья Тилли Смит, которой в 2004-м году было всего десять лет отправилась на отдых в Таиланд. Именно тогда случилось землетрясение магнитудой 9,3 балла, а его последствием стало разрушительное цунами, в результате которого погибло около 2 млн. человек.

К счастью для семьи Тилли и еще сотни человек, которые оказались рядом с семьей, девочка любила географию, и за несколько недель до путешествия они в школе как раз проходили тему цунами.

Тилли хорошо запомнила признаки надвигающейся большой воды, поэтому ей заблаговременно удалось убедить родителей и еще сотню отдыхающих отправиться в безопасное место до того, как природа возьмет свое. Так знания маленькой девочки спасли более ста человек.