Ученые научились создавать искусственную колонию кораллов и лечить поврежденные коралловые поселения

Деятельность человека губительно сказывается на жизни коралловых колоний, поэтому, чтобы сохранить эту уникальную экосистему, ученые разработали методы ее восстановления.

Американские ученые сделали попытку создать коралловую экосистему искусственным путем, укрепив известняк конструкциями из бетона и подселяя туда коралловые водоросли.

Изобретательные австралийцы придумали способ лечить коралловые рифы, окрашивая пострадавшие места составом с морскими личинками, которые, размножаясь, помогают кораллу вернуть необходимые для жизнедеятельности функции.

Пока это скромные пробы человека не то чтобы вернуть утраченное многообразие коралловых рифов, но сохранить еще существующие и предотвратить их дальнейшее уничтожение. Вот только удастся ли нам это, не изменив главное – отношение человека к живой природе?