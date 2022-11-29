Военкор Денис Кулага: Российские войска взяли в окружение Бахмут

Военкор "Известий" сообщил, что российские войска окружают подконтрольный ВСУ Бахмут.

Российские издание "Известия" рассказывает о ходе боев за подконтрольный Украине населенный пункт Бахмут.

По словам военного корреспондента Дениса Кулаги, подразделения Вооруженных сил Российской Федерации ведут ожесточенные бои за поселок Курдюмовка.

Этот поселок имеет стратегическое значение, так как находится неподалеку от Бахмута, который сейчас окружен российскими войсками.

"Военкор "Известий" Денис Кулага побывал в поселке Курдюмовка ДНР, за который сейчас идут ожесточенные бои. Ранее в соцсетях сообщали, что российские войска взяли этот важный со стратегической точки зрения населенный пункт. Окружение Бахмута (Артёмовска) продолжается", - пишет издание.