Александр Крик сумел выжить при инсульте, благодаря пицце, которую заказывал постоянно более десяти лет

Пицца Доминос спасла Александра Крика, жителя штата Орегон, от инсульта: а еще говорят, что это вредная пища!

Житель штата Орегон, Александр Крик, очень любил пиццу, поэтому не отказывал себе в удовольствии есть ее каждый день. Так он стал постоянным клиентом пиццерии сети Доминос, откуда заказывал себе любимую еду ежедневно.

Но вдруг сотрудники пиццерии заметили, что постоянный клиент больше не делает заказов. Тревогу забила Сара Фуллер, генеральный менеджер сети заведений, обнаружившая, что Крик не делает заказов вот уже одиннадцать дней. Сара отправила работника Трейси Хемлин проведать Александра. Приехав на место, Трейси увидел, что у Крика в доме горит свет, но дверь клиент не открыл.

Он сообщил об этом начальнице. Фуллер набрала 911. Приехавшие спасатели увидели, что Александр Крик лежит на полу, задыхаясь от нехватки воздуха. Оказалось, что у него случился инсульт. К счастью, его удалось спасти. А сотрудники пиццерии получили подарок от ведущего шоу Доброе утро, Америка: билеты на премьеру фильма Первый мститель: Противостояние.