Мария Колесникова находится в реанимации больницы в Гомеле

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова попала в реанимацию и находится в гомельской больнице.

Осужденная на 11 лет лишения свободы оппозиционерка Мария Колесникова в связи с состоянием здоровья попала в реанимацию.

Сейчас она находится в одной из больниц Гомеля. Об этом передает российское информационное агентство РИА Новости, ссылаясь на окружение женщины.

РИА Новости сообщает, что сначала Колесникову поместили в хирургию, а затем в отделение реанимации. Об ухудшении ее состояния не сообщалось.