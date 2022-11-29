Мария Колесникова находится в реанимации больницы в Гомеле
2022-11-29 20:14
Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова попала в реанимацию и находится в гомельской больнице.
Осужденная на 11 лет лишения свободы оппозиционерка Мария Колесникова в связи с состоянием здоровья попала в реанимацию.
Сейчас она находится в одной из больниц Гомеля. Об этом передает российское информационное агентство РИА Новости, ссылаясь на окружение женщины.
РИА Новости сообщает, что сначала Колесникову поместили в хирургию, а затем в отделение реанимации. Об ухудшении ее состояния не сообщалось.
Опубликовано: Николай Скира
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