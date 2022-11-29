Британцы больше всех в мире недовольны своим правительством

Согласно результатам исследования, проведенного социологической службой Ipsos, жители Великобритании больше других народов недовольны политикой своего правительства.

84% опрошенных жителей Великобритании уверены, что стоимость жизни в страны выросла из-за неграмотной политики властей.

В Южной Корее такого мнения придерживаются 82% респондентов, а в Таиланде – 81%. Эти страны заняли второе и третье места соответственно.

Показатель недовольства в 80% продемонстрировали жители Румынии и Польше, а самый низкий уровень оказался в Саудовской Аравии – 26%.