В Европе на 6,5% выросли цены на газ при первом же похолодании

Согласно данным лондонской биржи ICE, 29 ноября фьючерсы на газ с поставкой в декабре на газовом хабе TTF в Ниделандах подорожали более чем на 6,5%.

Максимальная цена газовых фьючерсов в этот день составила 1445 долларов за тысячу кубометров.

Во время дневной сессии котировки несколько снизились. Стоимость газа опустилась до 1439 долларов.

Рост цен на газ в Европе объясняется похолоданием. Вместе с тем биржевые котировки растут медленнее, чем в августе, когда они достигали 3801 доллара за тысячу кубометров.