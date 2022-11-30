В Европе на 6,5% выросли цены на газ при первом же похолодании
Согласно данным лондонской биржи ICE, 29 ноября фьючерсы на газ с поставкой в декабре на газовом хабе TTF в Ниделандах подорожали более чем на 6,5%.
Максимальная цена газовых фьючерсов в этот день составила 1445 долларов за тысячу кубометров.
Во время дневной сессии котировки несколько снизились. Стоимость газа опустилась до 1439 долларов.
Рост цен на газ в Европе объясняется похолоданием. Вместе с тем биржевые котировки растут медленнее, чем в августе, когда они достигали 3801 доллара за тысячу кубометров.
Опубликовано: Светлана Репина
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