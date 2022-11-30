Сенат США принял закон о защите однополых браков по всей стране
Сенат США проголосовал во вторник, 29 ноября, 61 голосом против 36 за закон, защищающий однополые браки на всей территории Соединенных Штатов, опасаясь отмены решения Верховного суда по этому вопросу.
«Любовь есть любовь, и американцы должны иметь возможность выйти замуж за человека, которого они любят», — говорится в заявлении президента США Джо Байдена.
Палата представителей, которая уже одобрила очень похожий текст в июле, все еще должна снова проголосовать за этот закон с поправками, что должно быть только формальностью.
Затем Джо Байден должен будет подписать текст закона.
Опубликовано: Тарас Медведев
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