Принц Уильям и Кейт впервые за восемь лет посетили США
Принц Уильям и его жена Кейт направятся в среду, 30 ноября, в Соединенных Штатах с их первым визитом за восемь лет, сообщают источники в Букингемском дворце.
Трехдневный визит, ограничится только посещением Бостона и завершится в пятницу вечером вторым выпуском премии «Земной выстрел», учрежденной принцем Уильямом в 2020 году для поддержки инновационных решений, направленных на восстановление планеты.
Пять призов по одному миллиону фунтов каждая (1,16 миллиона евро) будут присуждены в пяти категориях.
По этому случаю в MGM Music Hall в Бостоне ожидается множество звезд, в том числе певицы Билли Айлиш и Энни Леннокс, сестры Хлоя и Халле, Элли Голдинг и актер Рами Малек.
Свой вклад, как и в прошлом году, внесет натуралист Дэвид Аттенборо, а также актриса Кейт Бланшетт.
Опубликовано: Тарас Медведев
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