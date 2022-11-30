Принц Уильям и Кейт впервые за восемь лет посетили США

Принц Уильям и его жена Кейт направятся в среду, 30 ноября, в Соединенных Штатах с их первым визитом за восемь лет, сообщают источники в Букингемском дворце.

Трехдневный визит, ограничится только посещением Бостона и завершится в пятницу вечером вторым выпуском премии «Земной выстрел», учрежденной принцем Уильямом в 2020 году для поддержки инновационных решений, направленных на восстановление планеты.

Пять призов по одному миллиону фунтов каждая (1,16 миллиона евро) будут присуждены в пяти категориях.

По этому случаю в MGM Music Hall в Бостоне ожидается множество звезд, в том числе певицы Билли Айлиш и Энни Леннокс, сестры Хлоя и Халле, Элли Голдинг и актер Рами Малек.

Свой вклад, как и в прошлом году, внесет натуралист Дэвид Аттенборо, а также актриса Кейт Бланшетт.