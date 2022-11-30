Foreign Policy: США любой ценой хотят избежать войны с Россией
Соединенные Штаты намерены избежать прямого столкновения с Российской Федерацией.
Интернет-издание Foreign Policy пишет, что правительство Соединенных Штатов Америки всячески пытается избежать прямого столкновения с Россией.
При этом известно, что в Белом доме осознают сложность конфликта в Украине, если он затянется на очень длительный срок.
В таком случае, считают в Вашингтоне, шансы Украины на победу существенно сокращаются. Большинство же чиновников в американской верхушке считает, что найти решение нужно на переговорах.
Опубликовано: Николай Скира
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