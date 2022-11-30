Музыкант Джейк Флинт скончался на второй день после своей свадьбы
Кантри-певец скончался во сне, причины его смерти пока не установлены. Накануне исполнитель записал новый альбом.
Кантри-певец Джейк Флинт умер на 38-м году своей жизни, сообщает People.
По словам биографа музыканта Клифа Дойла, это случилось через 37 часов после свадьбы звезды. Исполнитель скончался во сне, причины смерти пока не установлены.
"Мы должны были просматривать свадебные фото, но вместо этого приходится выбирать одежду для похорон мужа", - поделилась жена Флинта Бренда.
Незадолго до своего ухода Флинт записал альбом, продюсером которого выступил Майк МакКлюр.
Новый сингл музыканта "What's Your Name" и второй одноименный студийный альбом увидят свет в феврале 2023 года.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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