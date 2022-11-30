Пушилин: освобождены Андреевка и Перше Травня, идет зачистка Курдюмовки

Как сообщил в эфире российского Первого канала временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, за последние дни российские войска взяли под свой контроль несколько населенных пунктов Украины.

По словам Пушилина, есть очевидные успехи в районе города Артемовск. Также имеются новые освобожденные населенные пункты: Перше Травня, Андреевка. В настоящее время идет зачистка поселка Курдюмовка.

Ранее в эфире телеканалу «Россия 24» мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что утром 30 ноября российские войска вошли в Курдюмовку, бои за которую велись на протяжении последних пяти суток. По словам Приходько, это один из тех поселков, откуда очень мощно обстреливалась Горловка. К тому же его взятие позволяет полностью контролировать трассу Горловка — Артемовск, которая является стратегически важным местом.