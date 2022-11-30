СБУ пришли с обыском в монастырь УПЦ в Закарпатье
Сотрудники СБУ пришли с обыском в женский монастырь УПЦ в Закарпатской области.
30 ноября в Telegram-канале издания "Страна.ua" сообщается, что Служба безопасности Украины пришла с обысками в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь в Закарпатской области.
Отмечается, что правоохранители проверяют поступившую к ним информацию о намерении использовать монастырь в качестве "ячейки русского мира", где укрываются россияне, также осматриваются помещения на предмет запрещенной литературы.
Ранее сообщалось, что СБУ провела обыски в Киево- Печерской Лавре, где была обнаружена пророссийская литература, которая использовалась во время обучения в семинарии и приходских школах и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии в Ровненской области, также сотрудники службы провели обыск у ректора Почаевской духовной семинарии Иова.
Опубликовано: Елена Калиновская
Филиппо: Запад должен отменить «глупые» санкции против России
Белый дом: США считают, что бои в Украине будут продолжаться и зимой
Зеленский потребовал у Запада 1 триллион долларов на восстановление Украины
Пэрис Хилтон празднует 16-летие самой важной картины в истории - "Святой Троицы"
Совет Федерации одобрил увольнение Алексея Кудрина с должности главы Счетной палаты РФ