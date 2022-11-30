Как предотвратить появление «вдовьего горба»

Борьбу с жировыми отложениями на шее начать лучше до их появления. Женщинам после сорока желательно отказаться от калорийной еды.

С возрастом «вдовий горб» может появиться не только у дам с лишним весом, но и у стройных. Пластический и черепно-челюстно-лицевой хирург, преподаватель РНИМУ им. Пирогова Павел Голованев дал советы, как предотвратить его появление, сообщает Рамблер.

По словам доктора, борьбу с жировыми отложениями на шее начать лучше до их появления. Женщинам после сорока нужно отказаться от калорийной еды, больше есть овощей, фруктов, нежирного белка.

Также, чтобы поддерживать здоровый гормональный статус, нужно регулярно наблюдаться у эндокринолога-гинеколога.

Чтобы развитие остеохондроза замедлилось, нужно увеличить физическую активность, подчеркнул Голованев.

Кроме того, желательно массажировать шейно-воротниковую зону и проводить физиотерапию.