В Москве прошел суд над мертвыми душами

В Москве разворачивается судебная ситуация, в которой действующими лицами являются в том числе мертвые души, которых обязали вернуть имущество.

В Москве разворачивается судебная ситуация, в которой действующими лицами являются в том числе мертвые души.

Суть ситуации заключается в том, что вынесено решение о возврате имущества братьев Ананьевых, несмотря на то, что тёща Дмитрия Ананьева, "засветившегося" в нехорошем плане в нашумевшей истории Промсвязьбанка, владевшая определенным имуществом и которое судебным решением предписано вернуть, уже умерла.

Но тем не менее, несмотря на это, было принято решение о возврате ей имущества и даже о внесении соответствующей записи в Росреестр.

Ситуация вокруг "Промсвязьбанка", напомним, в свое время гремела на все постсоветское пространство, и вот 13 октября было вынесено судебное решение по делу № А40-58566/19-187-61 об отъеме имущества у мертвых душ.