Испанские диетологи указали продукты для сжигания жира и роста мышц

Рекомендации дают врачи, специалисты по здоровому питанию из Испании - Нурия Монфульеда, Гильермо Гомес Вера.

Эксперты рекомендуют подходить к тренировкам в два этапа. Первым делом надо поставить цель - нарастить мышечный объем.

Второй шаг - программа по сжиганию жировых отложений.

Это оптимальный способ обрести хорошую физическую форму.

Базовые продукты для правильного питания - это те, что содержат много белка.

В этом смысле хорошо налегать на яйца: они богаты лейцином, от которого гарантированно растет мышечная масса.

Сюда же надо отнести курицу, она лучший заменитель красного мяса. Для вегетарианцев подойдет тофу.

Приступая к тренировкам, можно подзарядить организм бананами, особенно если намечаются силовые нагрузки.

После интенсивных упражнений имеет смысл подкрепиться несладким йогуртом.

В период наращивания мышц в рационе обязательно должны присутствовать тунец, продукты из группы бобовых, авокадо.