Испанские диетологи указали продукты для сжигания жира и роста мышц
Рекомендации дают врачи, специалисты по здоровому питанию из Испании - Нурия Монфульеда, Гильермо Гомес Вера.
Эксперты рекомендуют подходить к тренировкам в два этапа. Первым делом надо поставить цель - нарастить мышечный объем.
Второй шаг - программа по сжиганию жировых отложений.
Это оптимальный способ обрести хорошую физическую форму.
Базовые продукты для правильного питания - это те, что содержат много белка.
В этом смысле хорошо налегать на яйца: они богаты лейцином, от которого гарантированно растет мышечная масса.
Сюда же надо отнести курицу, она лучший заменитель красного мяса. Для вегетарианцев подойдет тофу.
Приступая к тренировкам, можно подзарядить организм бананами, особенно если намечаются силовые нагрузки.
После интенсивных упражнений имеет смысл подкрепиться несладким йогуртом.
В период наращивания мышц в рационе обязательно должны присутствовать тунец, продукты из группы бобовых, авокадо.
Опубликовано: Храмова Оксана
Медведев заявил о необходимости сохранить нацистские символы с Украины
Глава ДНР Пушилин сообщил об обмене пленными с Киевом по формуле «50 на 50»
Евстафьев: Урсула фон дер Ляйен сильно напугала Киев словами о 100 000 погибших украинских военных, поэтому эти слова вырезали
Лавров заявил о высоком риске начала атомной войны
Макрон заявил о расколе Запада из-за принятого в США закона