В Подмосковье 12 белорусов госпитализированы с подозрением на менингит

В подмосковной Истре были госпитализированы 12 белорусов с подозрением на менингит. У двоих из них этот диагноз не подтвердился.

Из остальных один человек находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.

В посольстве Беларуси в России также сообщают, что по неподтвержденной информации один из госпитализированных скончался.

Ранее сообщалось о массовой госпитализации сотрудников склада Ozon в Истре в связи с симптомами менингита.