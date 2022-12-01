В Подмосковье 12 белорусов госпитализированы с подозрением на менингит

APS
2022-12-01 01:02

В подмосковной Истре были госпитализированы 12 белорусов с подозрением на менингит. У двоих из них этот диагноз не подтвердился.

Из остальных один человек находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести. 

В посольстве Беларуси в России также сообщают, что по неподтвержденной информации один из госпитализированных скончался. 

Ранее сообщалось о массовой госпитализации сотрудников склада Ozon в Истре в связи с симптомами менингита.

Опубликовано: Светлана Репина