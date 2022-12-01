В Подмосковье 12 белорусов госпитализированы с подозрением на менингит
2022-12-01 01:02
В подмосковной Истре были госпитализированы 12 белорусов с подозрением на менингит. У двоих из них этот диагноз не подтвердился.
Из остальных один человек находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.
В посольстве Беларуси в России также сообщают, что по неподтвержденной информации один из госпитализированных скончался.
Ранее сообщалось о массовой госпитализации сотрудников склада Ozon в Истре в связи с симптомами менингита.
Опубликовано: Светлана Репина
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