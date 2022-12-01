Россия вывела с фронта часть военных подразделений

РИА Новости со ссылкой на одного из командиров подразделений российских военных сообщает, что часть военнослужащих ВС РФ выведена с фронта.

Это объясняется необходимостью восстановления боеспособности. Сообщается также, что вывод подразделений производится в плановом порядке.

Речь идет о подразделениях, в которые входят мобилизованные. Им предстоит пройти боевую подготовку и отработать некоторые виды перемещения.

Подготовка также направлена на сглаживание коллектива и совершенствование необходимых навыков.