Россия вывела с фронта часть военных подразделений
2022-12-01 02:54
РИА Новости со ссылкой на одного из командиров подразделений российских военных сообщает, что часть военнослужащих ВС РФ выведена с фронта.
Это объясняется необходимостью восстановления боеспособности. Сообщается также, что вывод подразделений производится в плановом порядке.
Речь идет о подразделениях, в которые входят мобилизованные. Им предстоит пройти боевую подготовку и отработать некоторые виды перемещения.
Подготовка также направлена на сглаживание коллектива и совершенствование необходимых навыков.
Опубликовано: Светлана Репина
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