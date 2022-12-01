Константин Хабенский намерен взыскать с дизайнера-мошенника 6 миллионов рублей

Вместе с женой они решили обновить интерьер своей 150-метровой квартиры в Тверском районе Москвы, но работы выполнили некачественно.

Константин Хабенский стал жертвой непорядочных строителей, которым доверил ремонт в своей квартире, расположенной в элитном жилом комплексе Москвы. Актер внес полную предоплату, но желаемого результата так и не получил. И только сейчас сумел призвать мошенников к ответу, сообщает СтарХит

Константин и его жена Ольга Литвинова несколько лет назад решили обновить интерьер своей 150-метровой квартиры в Тверском районе Москвы. Они обратились в компанию «Империя», стоимость работ там оценили в 6,5 миллионов рублей.

Пара внесла деньги, затем жена Хабенского подписала акт приема работ с руководителем фирмы Русланом Сауткиным. Но позже выяснилось, что ремонтные работы проведены крайне недобросовестно.

Константин Юрьевич провел комплексную экспертизу для подтверждения факта обмана, и обратился в Следственный комитет. Но в процессе разбирательств выяснилось, что Сауткин уже не владелец фирмы.

Далее последовала занявшая много лет волокита и сейчас, наконец, Хабенский близок к возврату своих кровных. Руслана Сауткина признали банкротом и ввели процедуру реструктуризации его долгов, назначив финансового управляющего.

А актер обратился в Арбитражный суд с заявлением о включении в реестр кредиторов должника его сумму в 5,9 миллиона рублей.