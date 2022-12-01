Алла Пугачева заявила, что они «на одной волне» с Юлией Высоцкой

Примадонна оценила черное платье, которое для празднования Нового года купила актриса, и призналась, что приобрела похожее.

49-летняя актриса сделала фото в новом черном платье. Фото жены режиссера Андрея Кончаловского прокомментировала Алла Пугачева, сообщает Космополитен.

Юлия Высоцкая приобрела наряд для встречи Нового года, который в китайском гороскопе значится, как год Черного водяного кролика. «Говорят, Черный кролик грядет, слышали? – поделилась Юлия. — Черный хороший цвет. Стильный. Всем идет, стройнит».

Алла Пугачева, которая живет в Израиле, прокомментировала фото Высоцкой в новом платье. 73-летняя Примадонна положительно оценила наряд актрисы.

«Надо же, я сегодня тоже приобрела похожее, — поделилась Алла Борисовна. — Видно, на одной волне».

«Всегда!» — отозвалась Высоцкая.