Алла Пугачева заявила, что они «на одной волне» с Юлией Высоцкой
Примадонна оценила черное платье, которое для празднования Нового года купила актриса, и призналась, что приобрела похожее.
49-летняя актриса сделала фото в новом черном платье. Фото жены режиссера Андрея Кончаловского прокомментировала Алла Пугачева, сообщает Космополитен.
Юлия Высоцкая приобрела наряд для встречи Нового года, который в китайском гороскопе значится, как год Черного водяного кролика. «Говорят, Черный кролик грядет, слышали? – поделилась Юлия. — Черный хороший цвет. Стильный. Всем идет, стройнит».
Алла Пугачева, которая живет в Израиле, прокомментировала фото Высоцкой в новом платье. 73-летняя Примадонна положительно оценила наряд актрисы.
«Надо же, я сегодня тоже приобрела похожее, — поделилась Алла Борисовна. — Видно, на одной волне».
«Всегда!» — отозвалась Высоцкая.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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