Ветеринары объяснили, какие породы кошек лучше не заводить

Некоторые породы домашних любимцев могут иметь неуживчивый характер или очень слабое здоровье.

По статистике, кошки обитают у 54 процентов российских семей. Некоторые заводят даже сразу нескольких питомцев. Но не все задумываются, что некоторые породы приносят больше проблем, нежели радости. Каких кошек лучше не брать к себе в дом?

Шотландских вислоухих

Котятами они очаровывают прежде всего за счет необычных изогнутых ушей. Но уши котов из-за слабых хрящей становится слабыми. У вислоухих хрящи слабы не только в ушах, а в остальных частях тела. Потому у таких питомцев часто развивается артрит, который со временем лишает их возможности ходить.

Бенгальские кошки

Они имеют экзотический окрас, но ветеринары не советуют их заводить. "Эта порода — гибрид диких азиатских леопардовых и домашних кошек. Поэтому бенгальские кошки - животные со сложным темпераментом и поведением", – пояснил эксперт Бен Симпсон-Вернон.

Персидские кошки

Многие люди умиляются ими, не подозревая, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть у животных из-за их носов. Ноздри персов очень малы, по этой причине кости в носовых проходах плотно прижаты друг к другу.

Кроме того, у этих кошек очень мягкое небо в задней части горла, и слезные потоки должным образом не работают, что приводит к проблемам с глазами.