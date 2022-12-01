Школьникуиз Иркутска, которому вследствие травмы ампутировали палец, получит от школы компенсацию в размере 200 тысяч рублей
2022-12-01 12:42
Иркутская областная прокуратура заявила, что суд обязал школу выплатить потерявшему из-за травмы палец ученику 200 тысяч долларов компенсации.
В марте 2022 года мальчик, находясь в школе, защемил фалангу пальца левой руки между дверями. Серьезность повреждения не позволила сохранить палец, и фалангу пришлось ампутировать.
Прокуратура подала иск в суд в интересах пострадавшего, чтобы взыскать компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил иск и постановил взыскать с образовательного учреждения в пользу подростка 200 тысяч рублей.
Опубликовано: Эльза Ли
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