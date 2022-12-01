«Чертово кладбище» - самое страшное место в России

В Красноярском крае, недалеко от деревни Карамышево находится аномальный участок тайги, который называют Чертово кладбище.

Некоторые исследователи и ученые говорят, что происхождение этой зоны каким-то образом связано с Тунгусским метеоритом.

К примеру, такая теория у Виталия Рубцова, который написал книгу «Тунгусский метеорит: на пути к забвению». До сих пор нет однозначных тветов ни на вопрос о том, как появилось Чертово кладбище, ни на другие вопросы, которые связаны с этим загадочным местом.

Первые таинственные события

Еще в далеком 1920 году были первые упоминания о таинственном месте на границе Иркутской области и Красноярского края. В те годы один крестьянин стал свидетелем того, как загнанный им лось провалился под землю на необычной поляне круглой формы, которая располагалась последи тайги. При этом это место не напоминало долото или топь. Наоборот, на этой поляне четко чувствовался жар и исходил дым.

Другие жители этих мест спустя время тоже много раз описывали подобные события.

На «лысой поляне» пропадали животные и люди. Свидетели всех событий уверяют, что вся поляна усыпана черепами и костями, а от земли исходит дым и жар, будто бы под ней что-то горит. Интересно, что и останки животных и людей, которые в последствии находили в аномальной зоне, выглядели так, будто бы их спалили на костре.

Исследования Салягина

Никто точно так и не смог угадать расположение этой жуткой поляны, которую прозвали «Чертовым кладбищем». Первые исследования и документальные описания этого аномального места проводил ссыльный агроном Валентин Салягин. В 1940 году его статью напечатали в одной их Местных газет. Но дальше исследования места так и не проводили.

Уже спустя год началась война и государству было не до этого. А рассказы про исчезновение людей и животных на некоторое время прекратились.

Новые исчезновения и поиски

В 80-х годах прошлого века поднялась новая волна интереса к аномальной поляне. Никита Томин был руководителем общественной организации «Иркутск-Космопоиск». С его слов, в то время в списках пропавших в тех местах было больше несколько десятка человек.

Жителей окрестных деревень расселили почти сразу после войны, так что никто толком не знал точного местонахождения поляны. За несколько лет поисков таинственной и загадочной поляны пропало больше полусотни человек. Обнаружили Чертово кладбище только в 1991 году.

Загадка Чертова кладбища

Не смотря на то, что ученые и добровольцы постоянно предпринимают всяческие попытки и проводят исследования, Так и не удалось раскрыть тайну Чертова кладбища.

Исследователи предполагают, что загадочная поляна скорей всего появилась не позднее 1916 года. Не исключено, что она основана в 1908 году во время падения Тунгусского метеорита.

В настоящее время земля на поляне не дымит, там даже растут мох и трава, но нет никаких кустарников и деревьев. Исследования затрудняются тем, что на расстоянии меньше километра от аномальной зоны, можно наблюдать странное поведение компаса и электронных приборов. Не исключено, что в будущем эту тайну раскроют. Может вместе с тайнами Тунгусского метеорита.