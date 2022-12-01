Съедая всего две порции мяса птицы в неделю, мы на 4% повышаем риск преждевременной смерти

Так считают ученые из Медицинской школы Финберга Северо-Западного университета в Чикаго и Корнеллского университета в Нью-Йорке. Такой результат был получен после 30 лет наблюдений за 30 тысячами людей.

Научные сотрудники выдвинули гипотезу, что при частом употреблении красного и птичьего мяса, различных видов колбас у людей увеличиваются "шансы" попасть в категорию пациентов-сердечников.

При инициативе ученых, работающих в указанных научных организациях, были проведены уникальные исследования.

В течение 30 лет специалисты наблюдали за людьми, которые должны были вести дневник и фиксировать там свои пищевые привычки и состояние здоровья.

В исследовании участвовало около 30 тысяч человек, средний возраст которых составлял 53-54 года.

По результатам наблюдений было установлено: две порции мяса (красного, переработанного, птичьего) в неделю повышают риск появления сердечно-сосудистых патологий на 3-7%.

Если говорить отдельно про употребление мяса птицы, то можно увидеть следующие результаты: съедая только две порции, например, курицы в неделю, человек повышает риск преждевременной смерти на 4%.

Ученые предполагают, что вред в этом случае скрывается не в самом мясе птицы, а в вариантах его готовки. Например, можно готовить курицу с кожицей или без нее.

Специалисты считают, что самый безопасный источник белка в рационе - это рыба, орехи, бобовые.