Съедая всего две порции мяса птицы в неделю, мы на 4% повышаем риск преждевременной смерти
Так считают ученые из Медицинской школы Финберга Северо-Западного университета в Чикаго и Корнеллского университета в Нью-Йорке. Такой результат был получен после 30 лет наблюдений за 30 тысячами людей.
Научные сотрудники выдвинули гипотезу, что при частом употреблении красного и птичьего мяса, различных видов колбас у людей увеличиваются "шансы" попасть в категорию пациентов-сердечников.
При инициативе ученых, работающих в указанных научных организациях, были проведены уникальные исследования.
В течение 30 лет специалисты наблюдали за людьми, которые должны были вести дневник и фиксировать там свои пищевые привычки и состояние здоровья.
В исследовании участвовало около 30 тысяч человек, средний возраст которых составлял 53-54 года.
По результатам наблюдений было установлено: две порции мяса (красного, переработанного, птичьего) в неделю повышают риск появления сердечно-сосудистых патологий на 3-7%.
Если говорить отдельно про употребление мяса птицы, то можно увидеть следующие результаты: съедая только две порции, например, курицы в неделю, человек повышает риск преждевременной смерти на 4%.
Ученые предполагают, что вред в этом случае скрывается не в самом мясе птицы, а в вариантах его готовки. Например, можно готовить курицу с кожицей или без нее.
Специалисты считают, что самый безопасный источник белка в рационе - это рыба, орехи, бобовые.
Опубликовано: Храмова Оксана
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