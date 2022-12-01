Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сработало ПВО
2022-12-01 15:22
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над регионом сработала система противовоздушной обороны.
В четверг днём, 1 декабря 2022 года, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в официальном Telegram-канале сообщил о том, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны из-за очередной атаки на регион со стороны Украины.
Гладков также добавил, что в результате инцидента жертв и пострадавших среди мирных жителей Белгородщины нет, последствия на земле выясняются компетентными органами.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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