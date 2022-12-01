Четверо маленьких детей и мать пострадали в Нью-Йорке от наезда водителя

Водитель сбил троих детей, когда они выходили из школьного автобуса в Бруклине, а также женщину с ребенком в коляске и скрылся.

В четверг днем американские СМИ ссылаясь на источник в полиции Нью-Йорка сообщили, около 5 часов на углу авеню J и Нью-Йорк-авеню в Мидвуде, когда 41-летняя мама с маленьким ребенком в коляске забирала двух своих детей из школьного автобуса, на них совершил наезд белый "Мерседес", который пронесся мимо знаков остановки и врезался в группу людей.

Сообщается, что пострадавшие мать вместе со своими четырьмя детьми - тремя дочерями в возрасте 8, 5 и 1 года и одним сыном в возрасте 3 лет - были немедленно доставлены в ближайшую больницу, где им была оказана необходимая помощь, прогнозы врачей благоприятны.

Водитель же скрылся с места происшествия, но позже машина была обнаружена пустой, свидетели утверждают, что видели, как женщина выбежала из автомобиля.