Кейт Мидлтон и принц Уильям прибыли в Бостон для вручения премии Earthshot Prize Awards за вклад в защиту окружающей среды

Первый зарубежный визит в Бостон совершили принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт после смерти Елизаветы Второй.

В ходе визита монаршие особы должны будут вручить награды пятерым победителям Earthshot Prize Awards за защиту окружающей среды.

Супружеская чета была одета в подобающие случаю строгие темно-синие костюмы. Принц Уильям произнес торжественную речь, в которой поблагодарил жителей Бостона и губернатора Массачусетса за дружественный прием.

Уильям и Кейт также встретились с мэром Бостона Мишель Ву. На этом приеме Кейт красовалась в зеленом пальто, а Уильям выбрал галстук в цвет наряда жены.