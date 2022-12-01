Кейт Мидлтон и принц Уильям прибыли в Бостон для вручения премии Earthshot Prize Awards за вклад в защиту окружающей среды
2022-12-01 18:55
Первый зарубежный визит в Бостон совершили принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт после смерти Елизаветы Второй.
В ходе визита монаршие особы должны будут вручить награды пятерым победителям Earthshot Prize Awards за защиту окружающей среды.
Супружеская чета была одета в подобающие случаю строгие темно-синие костюмы. Принц Уильям произнес торжественную речь, в которой поблагодарил жителей Бостона и губернатора Массачусетса за дружественный прием.
Уильям и Кейт также встретились с мэром Бостона Мишель Ву. На этом приеме Кейт красовалась в зеленом пальто, а Уильям выбрал галстук в цвет наряда жены.
Опубликовано: Эльза Ли
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