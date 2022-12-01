Алла Пугачева заглянула на концерт певицы Зиверт, который состоялся в Тель-Авиве, и была в восторге от ее творчества

В своем блоге Алла Пугачева отметила, что посетила концерт певицы Зиверт в Тель-Авиве, и написала, что была в восторге от творчества коллеги.

В своем блоге Примадонна, ранее уехавшая из России в Израиль, выложила фотографию с концертной площадки, где проходил концерт певицы Зиверт.

Алла Борисовна отметила красоту и талант своей коллеги, заявив, что та покорила ее сердце и сердца полного зала зрителей.

Это не первый выход в свет Аллы Пугачевой после эмиграции в Израиль. 16 октября она приходила на концерт Бориса Гребенщикова, который также давал представление в Тель-Авиве. Тогда Примадонна назвала встречу с ним светом в конце тоннеля.