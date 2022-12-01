Томас и Хуанита Оксенрайдер загадочно исчезли с затонувшей лодки 14 ноября 1976 года: кто они, потерпевшие или хитрые аферисты

Найденные останки взорвавшегося катера не указали на то, что на нем находились супруги Томас и Хуанита Оксенрайдер: это дело до сих пор остается загадкой для криминалистов.

Жители штата Мэриленд Хуанита и Томас Оксенрайдер купили катер у 35-летнего Томаса Мейнарда, который уже имел криминальное прошлое, и 14 ноября 1976 года отправились на прогулку по реке Потапско вместе с Томасом.

В 10.30 утра катер взорвался. Свидетелям не удалось увидеть кого-либо на нем или в воде. Через два дня его подняли на берег, и свидетельств о том, что там были люди не обнаружилось. Спустя две недели в доме Мейнарда нашли химикаты и множество изделий из драгметаллов.

Сам Мейнард сдался властям в 1986 году, и был приговорен к 35 годам заключения за противозаконные действия с золотом. Доказать его причастность к взрыву на катере не удалось. Тело Томаса Оксенрайдера было найдено в 1977 году недалеко от места взрыва. Его беременную жену найти не удалось. Остается загадкой, был ли взрыв инсценировкой или продуманным преступлением Мейнарда.