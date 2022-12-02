Женщины, которые постоянно красят волосы, рискуют получить рак молочной железы

Согласно исследованию, размещенному в журнале International Journal of Cancer, перманентные краски для волос и химические выпрямители могут вызывать развитие рака груди.

Вопрос изучали американские ученые из Национального института здоровья. Они сопоставили данные, полученные от 46 709 женщин, которые были участницами исследования Sister Study.

Эксперимент проводилася с целью определения влияния окружающей среды и генетических особенностей на возможность развития раковой опухоли молочной железы.

Отбирались для участия женщины, у которых близкая родственница страдала от онкологического заболевания. При этом все испытуемые в период проведения обследования были полностью здоровы.

Исследование показало: женщины, красящие волосы в течение года постоянно, рисковали больше других попасть в число онкобольных. Риск увеличивался на 9%.

Важный момент: участницы должны были использовать постоянные красители, в составе которых были вещества, подрывающие эндокринную систему и канцерогены.

При разовом использовании красителей и временном окрашивании волос описанные риски не возникали.

Руководитель исследования Александра Уайт:

"В нашем исследовании мы однозначно видим риск развития рака молочной железы, связанный с использованием краски для волос, особенно у тех, кто часто ими пользуется"

Похожее действие было замечено у химических составов, выпрямляющих волосы. Риск появления онкологии груди при их использовании повышался на 30%.

Данные относятся к тем женщинам, которые применяли подобные средства постоянно, то есть каждый 5-8 недель.

По мнению ученых, если использовать выпрямители и краски для волос чаще, то указанные риски повышаются в разы.

"Люди подвержены многим факторам, которые могут потенциально способствовать развитию рака молочной железы. И маловероятно, что каким-либо одним из них можно полностью объяснить риск"

Главный вывод, который стоит сделать в этом случае - следует избегать указанных в исследовании химических средств. Это поможет снизить риск появления онкозаболеваний.