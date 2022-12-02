Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян ждет ребенка
Родителями звездная пара станет в первой половине будущего года и вместе посещает элитную подмосковную клинику, где наблюдают будущую маму.
Павел и Зепюр недавно вернулись из путешествия по Дубаю, а потом побывали в подмосковном госпитале Лапино у одного из лучших акушеров-гинекологов. Родителями они станут уже в мае будущего года, сообщает СтарХит.
«Срок у Зепюр 14-15 недель, это четвертый месяц, — подтвердили СтарХиту в медучреждении. — Они с Павлом приезжали уже несколько раз, всегда вместе. Муж очень заботится о будущей маме, глаз с нее не спускает. Пол ребенка не узнавали, в целом беременность протекает легко, потому доктор и позволил ей перелеты».
Несмотря на интересное положение, Брутян ведет активный образ жизни. Вместе с Прилучным она посещает светские мероприятия, фестивали, сопровождает мужа на съемках.
По некоторым данным, актриса собирается рожать в Москве. В Лапино контракт на роды начинается от 350 тысяч рублей, а vip-пакет обойдется в 1,5 миллиона. В такой пакет входит трехместная палата, школа для мам, индивидуальный пост медсестры для младенца, сеансы лечебно-оздоровительного плавания и другие услуги.
Для Зепюр этот ребенок будет первым. Павел же успел стать отцом дважды. У него сын Тимофей и дочь Мия от актрисы Агаты Муцениеце.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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