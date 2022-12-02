Обида на Родину-мать: Пугачева в интервью заявила, что лучше быть нищей в другой стране
Четверть века назад в интервью Примадонна поделилась своим мнением о возможности покинуть Россию.
Алла Пугачева несколько месяцев назад перебралась из России в Израиль. СМИ написали, что она получила паспорт и зажила новой жизнью с Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри.
Как выяснили журналисты КП, причины такого поступка звезда объяснила еще в 1997 году.
Журналисты издания подняли архивное интервью певицы. В нем она высказалась насчет своего отъезда из России.
"Уехать отсюда меня может заставить лишь страшная обида на Родину-мать, однако пока никто не обижал. Но я не хотела бы быть нищей в своей стране. Если так сделают, что я буду нищей, то лучше я буду нищей в другой стране", — сказала тогда Примадонна.
Российский режиссер Роман Родин на днях призвал прекратить критиковать Аллу Пугачеву и юмориста Максима Галкина, который признан в РФ иноагентом. Он подчеркнул, что хорошо знает этих артистов и они настоящие патриоты своей страны.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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