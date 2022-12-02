Премьер Японии Кисида заявил об отсутствии условий для мирного договора с РФ
Японский премьер-министр Фумио Кисида уверен, что сейчас Токио и Москва на могут подписать мирный договор.
2 декабря премьер-министр Японии Фумио Кисида публично заявил, что считает актуальные дипломатические российско-японские отношения сложными, ввиду чего Токио и Москва не могут найти условия, соответствующие для подписания мирного договора между двумя странами. Также Кисида отказался прогнозировать, какими будут взаимоотношения России и Японии в будущем.
Напомним, что после завершения Второй мировой войны Япония и Советский союз не подписали мирный договор, а Россия является правопреемницей СССР, к которому перешли Южные Курилы, ранее бывшие японской территорией, принадлежность которых Токио пытается оспорить второй век подряд.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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