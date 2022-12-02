Легендарную Натали, полюбившуюся после хита "Ветер с моря дул", поклонники осудили за новый образ
48-летняя певица, по утвреждению фанатов, "впала в детство". Исполнительница на самом деле очень изменилась, и новый стиль понравился не всем.
Долгое время Натали сохраняла трогательный образ хрупкой чувствительной блондинки с длинными белокурыми волосами.
Недавно певица решила сменить имидж и получила массу негативных отзывов в свой адрес от подписчиков.
Когда звезда опубликовала в социальных сетях новые фотографии, реакция последовала незамедлительно.
Бедную Натали обвинили в инфантилизме и резко осудили стильную прическу и изменившийся цвет волос.
Из комментариев поклонников:
«Короткие волосы не идут», «Прическа не ваша совсем, верните все как было», «Цвет не очень хороший», «Впала в детство»
48-летнюю исполнительницу знаменитого хита "Ветер с моря дул" действительно сложно узнать в новом образе.
Она сделала строгую короткую стрижку в форме каре, придала волосам легкий розовый оттенок и радикально сменила макияж, отдав предпочтение светлым голубым теням и нежной естественно-розовой помаде.
Опубликовано: Храмова Оксана
Песков заявил о готовности Путина к переговорам с США
В РПЦ назвали решение СНБО по УПЦ утратой остатков здравого смысла
Шольц: необходимо вернуться к миру с Россией и к ранее действующим соглашениям
Канье Уэст снова мучается от биполярного расстройства
Марочко заявил, что на Украине возросло число дезертирств после слов дер Ляйен о потерях 100 000 человек