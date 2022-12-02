Легендарную Натали, полюбившуюся после хита "Ветер с моря дул", поклонники осудили за новый образ

48-летняя певица, по утвреждению фанатов, "впала в детство". Исполнительница на самом деле очень изменилась, и новый стиль понравился не всем.

Долгое время Натали сохраняла трогательный образ хрупкой чувствительной блондинки с длинными белокурыми волосами.

Недавно певица решила сменить имидж и получила массу негативных отзывов в свой адрес от подписчиков.

Когда звезда опубликовала в социальных сетях новые фотографии, реакция последовала незамедлительно.

Бедную Натали обвинили в инфантилизме и резко осудили стильную прическу и изменившийся цвет волос.

Из комментариев поклонников:

«Короткие волосы не идут», «Прическа не ваша совсем, верните все как было», «Цвет не очень хороший», «Впала в детство»

48-летнюю исполнительницу знаменитого хита "Ветер с моря дул" действительно сложно узнать в новом образе.

Она сделала строгую короткую стрижку в форме каре, придала волосам легкий розовый оттенок и радикально сменила макияж, отдав предпочтение светлым голубым теням и нежной естественно-розовой помаде.