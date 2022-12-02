Мария Шукшина заявила, что Малахов «стоял у истоков дебилизации зрителей»

Актриса резко высказалась в адрес шоумена, которого Глава Совфеда Валентина Матвиенко предложила премировать.

Валентина Матвиенко предложила премировать Андрея Малахова. В частности, Глава Совфеда похвалила телеведущего за его авторское шоу "Песни от всей души".

"Я бы представила Малахова к премии правительства за уникальный проект, который он реализует на канале «Россия»", - сказала Валентина Матвиенко в беседе с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. Глава Совфеда считает, что передача "Песни от всей души" - хороший образец популяризации народного творчества.

"Передача посвящена народной песне и творчеству, там представлены люди из глубинки. Она пользуется огромным вниманием, рейтинги зашкаливают", - передает слова Матвиенко РИА Новости.

Услышав инициативу спикера Совфеда, Мария Шукшина не смолчала. Актриса, как известно, не однажды нелестно отзывалась о Малахове. КП предполагает, что одной из причин тому стало то, что дочь актрисы Анна Трегубенко и подруга сына Фрейя Зильбер в другом шоу Малахова вывалили на всю страну грязное белье Шукшиных.

Благодаря шоумену люди узнали, как любимая внучка продала квартиру своей бабушки Лидии Федосеевой-Шукшиной, а сын Марии Макар Касаткин бросил беременную возлюбленную.

По мнению Марии, такие передачи нужно закрывать. Она также обмолвилась, что ее тоже звали на шоу к Малахову и предлагали за это баснословные 15 миллионов, но она отказалась.

"Малахов - человек, который стоял у истоков эры отупления и дебилизации наших тв-зрителей. Не он открыл ее, но он примкнул к ней с небывалым энтузиазмом. Сколько вылилось лжи, какой поток грязи обрушен на головы людей. Тогда многие еще смотрели телевизор", - заявила актриса.

Мария напомнила и о "плясках на костях": "Тело еще не успевает остыть, а уже зовут родственников, «экспертов» - за деньги, за пиар удавалось заманить. И понеслись клевета и ложь, дележ наследства...".

По словам звезды, подобные Малахову "все больше опускаясь в бездну сами, опускали заодно тех, кто смотрел эти шоу".