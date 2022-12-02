Саша Савельева подобрала себе новое имя

В ее репертуаре появились первые песни на английском, вместе с этим возникла необходимость и в новом псевдониме.

Бывшая участница «Фабрики звезд» жаловалась, что ей не нравится, когда ее вместо Александры называют Сашей. Однако со временем привыкла и даже полюбила сокращенный вариант имени.

"Стильно, к тому же первые слоги совпадают", - отметила плюсы певица в личном блоге.

Тем не менее, жизнь не стоит на месте. В ее репертуаре появились первые песни на английском, вместе с этим возникла необходимость и в новом имени.

Саша решила прибегнуть к переводу. Таким образом появился вариант Sasha Nightingale - от английского «соловей». Вслед за ним и краткая альтернатива соловью: сова, то есть Sasha Owl.

Но в итоге пришла идея сократить фамилию - и получилось Sasha Save. Осталось только узнать, как данный вариант поймет зарубежный зритель - как «савэ» либо как «Саша Сохранить».