СМИ подсчитали, сколько детей стали жертвами популярного в «Тик-ток»челленджа

Его участникам предлагалось вызвать у себя удушье, по этой причине за полтора года погибли минимум пятнадцать детей до 12 лет.

Многие по сей день уверены в безобидности "Тик-тока", однако факты говорят обратное. В соцсети для детей и подростков некоторое время на волне популярности был челлендж, участникам которого предлагалось вызывать у себя удушье.

Журналистка Bloomberg Businessweek подсчитала: за 18 месяцев из-за опасного тренда погибли минимум 15 детей до 12 лет.

Полученные данные базируются на публикациях в СМИ, основе судебных протоколов и интервью с членами семей погибших детей. Полиция, к слову, отказалась предоставлять отчеты, которые, возможно, могли бы снять подозрения с соцсети.

Родители пострадавших подавали иск на «Тик-ток». Они обвинили сервис в том, что он не фильтрует загружаемое, позволяя детям создавать и просматривать контент, который для них неприемлем.

Сервис сообщил: доступ к опасному челленджу закрыт и теперь по его запросу появляется предупреждающий экран-заглушка.