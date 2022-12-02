Журнал «Лиза» пригрозил Монеточке судом
Певица использовала логотип издания в соцсетях. Звезда выложила документ, где представители компании заявляют: если не уберет его, они подадут иск.
Журнал «Лиза» призрозил Монеточке судом. Дело в том, что Елизавета Гырдымова использовала его логотип в соцсетях. Как сообщает e1.ru, пецица уже удалила изображение.
Монеточка выложила на своей странице документ, где представители компании заявляют: если звезда не уберет товарный знак, ей грозит иск.
«Я не обижаюсь, потому что мы не договаривались ни о чем с этой компанией, это нормально, что они не желают ассоциироваться со мной. Страх любого маркетолога в 2022-м году — ассоциироваться с Лизой Монеточкой», — написала Гырдымова.
Ранее певец Стас Костюшкин отсудил у Лизы Монеточки 500 тысяч рублей за плагиат. Музыковедческая экспертиза подтвердила то, что песня «Мама, я не зигую» и хит Костюшкина «Женщина, я не танцую» на 73 процента идентичны.
В сентябре задолженность Лизы составляла уже 512,5 тысячи рублей, но затем исполнительница выплатила свыше 100 тысяч рублей задолженности.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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