Министерство иностранных дел Китая заявило, что Европе пора задуматься о том, почему ее развитие и процветание должно зависеть от интересов Соединенных Штатов Америки.

Как сказал на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Чжао Лицзянь, Европа, которая постоянно страдает от последствий развязанных США кризисов, должна задуматься о том, почему ее мир и процветание зависят от интересов Вашингтона.

Подобные мнения начинают звучать и в Евросоюзе. Так, президент Франции Макрон ранее открыто высказывал недовольство стимуляционными мерами в отношении американских производителей электромобилей, которые вводятся в соответствии с недавно принятым американским законом и фактически ущемляют возможности европейских производителей на рынке США. Французский лидер в ходе своего визита в Вашингтон прямо высказал свое недовольство американскими законодателями и представителями бизнеса. Как полагает Макрон, закон противоречит нормам ВТО и является недружественным. При этом президент Франции подчеркнул, что Вашингтон всегда следует принципу «Америка превыше всего».