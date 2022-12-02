Невролог советует никогда не пить алкоголь при головной боли

Употребление алкогольных напитков при головной боли недопустимо, утверждает доктор наук, профессор Сеченовского университета, врач-невролог Наталья Шиндряева.

Любой алкоголь при симптомах головной боли противопоказан. А вот чай или кофе могут помочь.

«Если причина головной боли — пониженное артериальное давление, то крепкий чай или кофе действительно облегчают состояние некоторым пациентам. Но если дело в повышенном давлении, гипертоническом кризе, то кофе или чай, наоборот, противопоказаны», — пояснила Шиндряева.

Никогда не нужно, не зная актуальных показателей артериального давления, ставить эксперименты над здоровьем, употребляя различные препараты.

Алкоголь же под запретом при головной боли для всех категорий пациентов.

Употребление алкоголя приводит к скоплению в организме токсинов. Потому что спиртосодержащий напиток любого типа содержит их с избытком.

Большая концентрация токсинов, в свою очередь, еще больше ухудшает самочувствие человека, приводит к более сильным головным болям.