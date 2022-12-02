СБУ сообщила о подозрении митрополиту Кировоградской епархии УПЦ МП
СБУ обвинила митрополита Кировоградской епархии УПЦ МП в подрывной деятельности против Украины.
В пятницу, 2 декабря 2022 года, Служба безопасности Украины в официальном Telegram-канале сообщила о том, что ведомство предъявило обвинения митрополиту Кировоградской епархии УПЦ МП, который «оправдывал захват Крыма», а также входил в ближайший круг патриарха Кирилла и «восхвалял кремлёвский режим».
В пресс-релизе ведомства утверждается, что СБУ собрала «неопровержимые доказательства вины бывшего руководителя Кировоградской епархии УПЦ МП в подрывной деятельности против Украины», за что священослужителю может грозить уголовная ответственность по ч. 1 ст. 161 УК Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Песков заявил о готовности Путина к переговорам с США
«РИА Новости»: пленные десантники ВСУ признались, что их обучали в Великобритании
Шольц: необходимо вернуться к миру с Россией и к ранее действующим соглашениям
В РПЦ назвали решение СНБО по УПЦ утратой остатков здравого смысла
Марочко заявил, что на Украине возросло число дезертирств после слов дер Ляйен о потерях 100 000 человек