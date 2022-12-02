СБУ сообщила о подозрении митрополиту Кировоградской епархии УПЦ МП

СБУ обвинила митрополита Кировоградской епархии УПЦ МП в подрывной деятельности против Украины.

В пятницу, 2 декабря 2022 года, Служба безопасности Украины в официальном Telegram-канале сообщила о том, что ведомство предъявило обвинения митрополиту Кировоградской епархии УПЦ МП, который «оправдывал захват Крыма», а также входил в ближайший круг патриарха Кирилла и «восхвалял кремлёвский режим».

В пресс-релизе ведомства утверждается, что СБУ собрала «неопровержимые доказательства вины бывшего руководителя Кировоградской епархии УПЦ МП в подрывной деятельности против Украины», за что священослужителю может грозить уголовная ответственность по ч. 1 ст. 161 УК Украины.